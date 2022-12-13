Во Львове женщина хотела, чтобы Россия оккупировала Украину и хвалила захватчиков

На суде коллаборантка извинилась за свои высказывания.

Во Львове судили 44-летнюю местную жительницу, которая хотела, чтобы Россия захватила Украину и прославляла российских оккупантов.

Об этом идет речь в сообщении Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, 44-летняя жительница Львова в "Одноклассниках" считала действия оккупационной армии "законными". Львовянка публиковала сообщения с высказываниями, которые отрицали временную оккупацию части территории Украины, а также глорифицировали участвующих и способствующих вооруженному вторжению на суверенную территорию Украины.

Женщине инкриминировали ч. 2 ст. 436-2 УК Украины – оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. На суде жительница Львова вину признала и раскаялась. Суд приговорил ее к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Задержание коллаборантов в Украине

В Украине продолжают выявлять и задерживать коллаборантов и поклонников "русского мира". Так, августе во Львове задержали соратницу Медведчука, бывшую главу Львовской областной организации партии "Оппозиционная платформа — За жизнь". Подозреваемая является агентом российских спецслужб. По их указаниям она организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, активно распространявших ложные данные для дестабилизации общественно-политических настроений на Львовщине и смены действующей власти в стране.

А в поселке Чкаловское Чугуевского района Харьковской области задержали 42-летнюю предательницу. Женщина поддерживала диктатора Путина и "воевала" с гривной, уверяя, что "Россия здесь навсегда".

Ранее СБУ разоблачила предательницу, передававшую российским спецслужбам координаты ВСУ, полученные от своего мужа-военного. Информатор предоставляла оккупантам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

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