Во Львове железнодорожник из-за "патриотизма" показывал перемещение военной техники: как его наказали

Во Львове судили работника "Укрзализныци", который несколько раз сбрасывал знакомую данные о передвижении военной техники. В суде он заявил, что хотел таким образом показать, что "Украина продолжает борьбу".

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда города Львова.

По данным суда, мужчина трижды - в мае, августе и декабре 2023 года фотографировал перемещение военной техники через одну из железнодорожных станций. Эти фотографии он переслал знакомому через WhatsApp.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что с первых дней войны общается со своим знакомым, который живет в Польше.

"Он действительно сделал фото техники, которая перемещалась по железной дороге, и отправил ему, но без какого-либо умысла против государства и причинения вреда этой технике, а лишь показать, что Украина борется против врага", - говорится в объяснении.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.114-2 УК Украины и приговорил к 3 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, украинец почти год воевал за Россию, но заблудился и попал в плен ВСУ.

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