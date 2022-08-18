Во Львове завершилась трехсторонняя встреча Зеленского, Эрдогана и Гутерреша: первые подробности

Во Львове завершилась встреча в трехстороннем формате с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Украины Владимира Зеленского и генсека ООН Антониу Гутерреша.
Встреча проходила в закрытом от представителей СМИ режиме во дворце Потоцких.
Об этом сообщают турецкие СМИ.
Переговоры между Зеленским, Эрдоганом и Гетеррешем продолжались 40 минут. На встрече также присутствовала турецкая делегация: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Хакан Фидан и пресс-секретарь президента Ибрагим Калин.
От украинской стороны пока нет заявления о встрече.
Напомним, перед этим украинский президент во Львове встречался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и турецким лидером Реджепом Эрдоганом. Во время переговоров с президентом Турции лидеры двух стран обсудили:
- возможность усовершенствования зерновой инициативы,
- ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ,
- масштабное воровство Россией зерна на временно оккупированной территории Украины,
- вопросы оборонного взаимодействия
Читайте также: