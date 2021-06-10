Во Львове откроют еще два центра вакцинации: где можно получить прививку

В целом во Львове уже будут функционировать три центра массовой иммунизации.

Во Львове уже в эти выходные заработает еще два центра вакцинации. Один из них откроют в центре Довженко. Другой в одном из торговых центров. Там для вакцинации планируют задействовать один из этажей. Монтаж оборудования начнут уже завтра.

Как говорится в выпуске Сниданка с 1+1, торговые центры для вакцинации в Украине задействуют не так часто. Что не скажешь о Европе и США. Там центры вакцинации можно встретить в кафе, барах, кинотеатрах и магазинах. Нередко после прививки людям предлагают скидки, или же деньги — как это было в Сербии.

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Однако, стоит ли ождать скидки в торговом центре во Львове, — пока неизвестно. В общем, городские власти говорят, что большинство львовян к прививкам против коронавируса относятся положительно с самого старта вакцинации в Украине.

"Мы во Львове не наблюдали скепсиса среди тех, кто хотел вакцинироваться. То есть, возможно, в начале были различные вопросы, которые были связаны с информацией о различных вакцинах, об их сертификатах, но эти вопросы были достаточно быстро сняты", — рассказал первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.

В целом во Львове уже вакцинировали около 50 тыс. человек, из них около 3 тыс. получили две дозы препарата.

В дальнейшем здесь центры вакцинации будут работать в несколько смен. На следующих выходных — на стадионе "Арена Львов" прививки будут делать с 10 до 19 часов, а вот в торговом центре и центре Довженко с 10 до 15.

Всего в Украине в эти выходные заработает более 30 центров вакцинации, и это вдвое больше, чем в прошлую субботу и воскресенье.

Напомним, в среду, 9 июня, во Львовскую область доставили 60 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Ею вакцинируют людей, которые получили первую прививку этой же вакциной.

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