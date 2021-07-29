Во Львове заработает банк пищи: продукты, в которых заканчивается срок годности, будут отдавать нуждающимся

Во Львове заработает банк пищи: продукты, в которых заканчивается срок годности, будут отдавать нуждающимся

Похожие проекты успешно работают за рубежом.

Во Львове заработает банк пищи: продукты, в которых в супермаркетах истекает срок годности, не будут выбрасывать, а будут отдавать нуждающимся.

Об этом сообщили в общественной организации "Тарелка".

Волонтеры сообщили, что над проектом они работали почти два года. И уже 9 августа во Львове заработает банк еды для нуждающихся людей.

"Тестовая неделя показала, что основной принцип работы продовольственного банка — спасти из полочек магазинов пищу на грани срока годности и передать ее нуждающимся — хорошо работает не только за рубежом, но и во Львове, в нашем банке на Кульпарковской, 158", — сообщили в общественной организации.

Чтобы получить продуктовый набор, нужно зарегистрироваться, предоставить документы, подтверждающие, что человек нуждается в помощи.

"После регистрации посетитель может получить столько продуктов, сколько помещается в специальную сумку "Тарелки". Продуктовый набор формирует волонтер непосредственно в банке. Посетитель получает набор из тех продуктов, которые поступят в этот день", — сообщили волонтеры.

Напомним, львовская волонтер в честь своего для рождения устроила угощение для бездомных.

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