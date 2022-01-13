Во Львове запускают е-билет: кто может воспользоваться и в каком транспорте

Во Львове запускают е-билет: кто может воспользоваться и в каком транспорте

С картой льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте до конца февраля.

Во Львове запускают е-билет. "ЛеоКарты" с сегодняшнего дня заработают в тестовом режиме в общественном транспорте города. Пока только для льготников – а это, в частности, пенсионеры, школьники, студенты.

Об этом говорится в выпуске Сниданок с 1+1.



В "Львовавтодоре" рассказали, что уже выпустили более 10 тысяч специальных карт и ежедневно будут выдавать еще по 5 тысяч. С картой льготники смогут бесплатно ездить в общественном транспорте до конца февраля.



"ЛеоКарт" будет охватывать все виды общественного транспорта Львова: это трамвай, троллейбус, автобус, и позволит пересадки между этими видами транспорта в течение 40 минут после зафиксированной оплаты.

Ранее сообщалось, что введение электронного билета во Львове стоит более 11 миллионов евро. Его обещали ввести еще в 2017 году.

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