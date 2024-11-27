Во Львове загорелся автомобиль полиции: фото

Правоохранители этот инцидент пока не комментировали.

Поздним вечером в среду, 27 ноября, на окраине города Львова загорелся служебный автомобиль полиции.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, опубликовав фото с места пожара на своей странице в Facebook.

Со ссылкой на очевидцев он сообщил, что пожар возник ориентировочно в 22:00 на улице Конюшиной в городе Львов.

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"Горел служебный автомобиль сотрудников полиции. На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции и ГСЧС", — написал Зинкевич.

Правоохранители этот инцидент пока не комментировали.

Напомним, во Львове в ночь на 18 сентября зафиксировали по меньшей мере восемь мест возможных поджогов. Возгорание возникло в Галицком, Железнодорожном и Шевченковском районах города.

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