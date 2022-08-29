Во Львове зафиксировали очередной случай укуса змеи: как уберечься

Змея укусила мужчину за ногу.
Во Львове вчера, 28 августа, зафиксировали очередной случай укуса змеи. В больницу поступил 33-летний мужчина в состоянии средней тяжести с диагнозом – укус змеи тыльной поверхности левой стопы.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели предостерегают жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.
Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.
Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.
Напомним, правоохранители разоблачили жителя Львовщины на продаже авто, которые ввозили в Украину как гуманитарную помощь для ВСУ. Так, мужчина с сообщниками продали четыре внедорожника, обогатившись на 17 тысяч долларов.
Читайте также:
- "С*ка, этой страны не должно быть": в Украине будут судить директора Russia Today Антона Красовского, призвавшего убивать украинцев
- За сутки из Украины выехали более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах
- Россия обстреляла жилые кварталы Энергодара: ранены по меньшей мере 10 человек (видео)