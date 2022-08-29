Во Львове зафиксировали очередной случай укуса змеи: как уберечься

Во Львове вчера, 28 августа, зафиксировали очередной случай укуса змеи. В больницу поступил 33-летний мужчина в состоянии средней тяжести с диагнозом – укус змеи тыльной поверхности левой стопы.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Спасатели предостерегают жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу.

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Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не совершайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше обувать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Напомним, правоохранители разоблачили жителя Львовщины на продаже авто, которые ввозили в Украину как гуманитарную помощь для ВСУ. Так, мужчина с сообщниками продали четыре внедорожника, обогатившись на 17 тысяч долларов.

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