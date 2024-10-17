Во Львове задержан руководитель благотворительного фонда – в чем его подозревают (фото)

СБУ в сотрудничестве со спецпрокуратурой в сфере обороны Западного региона разоблачили во Львовской области незаконный трафик уклонения от мобилизации.

За организацию нелегального трафика для военнообязанных во Львове был задержан руководитель благотворительного фонда.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По информации правоохранителей, 46-летнему директору благотворительной организации поставлено в известность о подозрении по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Подозреваемый наладил схему незаконной переправки военнообязанных в Молдову и Румынию.

Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Известно, что он подыскивал мужчин призывного возраста, не имеющих права на пересечение госграницы во время войны, и за 7500 долларов предлагал так называемые "услуги" по выезду через официальные пункты пропуска или за их пределами на лодке через реку Тиса.

При получении части средств (15 тыс. долларов) мужчина был задержан.

"В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство об избрании для него меры пресечения в виде содержания под стражей", — добавили в прокуратуре.

Как отмечает издание zaxid.net, со ссылкой на версию правоохранителей речь идет о руководителе местного благотворительного фонда "Опека будущего" Андрея Баховского.

Добавим, что фонд зарегистрирован в 2015 году, его учредителем является житель села Ставчаны Андрей Баховский. Он также зарегистрирован как ФЛП, занимающийся торговлей непродовольственными товарами.

Напомним, ранее одесские правоохранители задержали организатора "схемы" по переправке мужчин через государственную границу Украины.

Читайте также: