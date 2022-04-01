Во Львове задержан агент российских спецслужб: предатель хотел передать врагу важную информацию

Задержанному уже объявили о подозрении в государственной измене.

Контрразведка СБУ разоблачила во Львове агента российских спецслужб, который проводил разведывальную деятельность в пользу страны-агрессорки.

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Об этом сегодня, 1 апреля, сообщили в пресс-службе Управления СБУ во Львовской области.

"Мужчина, длительное время проживавший на временно оккупированной территории, был завербован спецслужбами агрессора. Предатель прибыл на территорию нашего государства с заданием провести разведку на западе Украины", — говорится в сообщении.

Спецназовцы задержали агента во Львове в конце марта 2022 года и не допустили передачи важной развединформации врагу.

Задержаному уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.111 (государственное предательство) Уголовного кодекса Украины.

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