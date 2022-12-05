Во Львове задержали врача, требовавшего взятку от военного ВСУ

Женщина требовала деньги за выдачу заключения о течении заболевания.

Правоохранители объявили подозрение 48-летней врачу-психиатру одного из медицинских учреждений Львова из-за вымогательства и получения неправомерной выгоды от военного Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

По данным правоохранителей, женщина требовала от военнослужащего $200 за выдачу ему выписного эпикриза, поскольку мужчина проходил лечение в указанном заведении.

Правоохранители провели обыск в служебном кабинете врача, где обнаружили и изъяли документы, денежные средства и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность к совершению указанного преступления.

Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Взятки за незаконное пересечение границы

Полиция задержала в Закарпатье начальника таможенного поста "Тиса" Закарпатской таможни и его заместителя, подозреваемых в требовании взяток у автоперевозчика. Правоохранители задержали их при получении дежурной части взятки – 7,5 тыс. евро.

А во Львове задержаны два руководителя общественных организаций, которые за 5 тыс. долларов обещали мужчине изготовить справку о непригодности к военной службе.

Из-за схем с продажей украинского зерна СБУ провела обыски на таможнях в Киевской, Львовской и Черновицкой областях.

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