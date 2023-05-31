Во Львове задержали "вора в законе" из Грузии

Во Львове задержали "вора в законе" по прозвищу "Серго Самтредский".

Во Львове 29 мая задержали "вора в законе" – 39-летнего уроженца Грузии по прозвищу "Серго Самтредский". Мужчина был в санкционном списке СНБО.

Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.

Во исполнение решения СНБО полицейские совместно с Государственной миграционной службой Украины принудительно выдворили мужчину за пределы страны.

Как сообщил Рубель, в 2018 году "вор в законе" получил запрет на посещение Украины в течение 5-ти лет, а в 2021 году к нему, как и еще до 556 его "коллег", были применены персональные ограничительные санкции СНБО.

"Как только мы получили информацию о незаконном пересечении лидером преступного мира границы, сразу начали меры по установлению его места пребывания. Уже через несколько дней выяснили, что он временно поселился во Львове. 29 мая во Львове правоохранители провели меры по задержанию "вора" в законе", — рассказал Андрей Рубель.

По данным правоохранителей, 39-летний уроженец Грузии был "коронован" в 2008 году в Турции и относится к "Сухумскому преступному клану".

Напомним, в Одессе задержан иностранец, объявленный в международный розыск за убийство.

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