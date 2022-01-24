Во Львове задержали вора, укравшего из кабинета судьи 120 тыс. долларов: ему грозит до 12 лет тюрьмы

Во Львове задержали вора, укравшего из кабинета судьи 120 тыс. долларов: ему грозит до 12 лет тюрьмы

Подозреваемым оказался 28-летний житель Червонограда Львовской области.

Во Львове задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в краже немалой суммы средств из помещения суда.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным следствия, к преступлению причастен 28-летний житель Червонограда, ранее уже судимый. Молодого человека 23 января задержали во Львове. Также во время обысков были обнаружены доказательства его причастности к преступлению.

Мужчине инкриминируют ч.5 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие.

В полиции не называют точную сумму кражи из помещения суда, отмечая, что речь идет о значительных средствах.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что вор украл из судейского кабинета 120 тыс. долларов.

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