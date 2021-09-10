Во Львове задержали преступника из Чехии, которого разыскивал Интерпол за сексуальное насилие: фото

Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Чехию.
В четверг, 9 сентября, во Львове правоохранители задержали 42-летнего гражданина Чешской Республики, которого Интерпол объявил в розыск за совершение сексуального насилия и вымогательства на территории своей страны.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
Разыскиваемого иностранца обнаружили в 16:05 на проспекте Шевченко, где его и задержали.
После задержания мужчину доставили в изолятор временного содержания. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Чехии.
Напомним, в аэропорту Киева задержали мошенника из Германии, которого разыскивал Интерпол.