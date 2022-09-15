Во Львове задержали наркокурьера с наркотиками на 1,5 млн грн: фото

Во Львове полицейские задержали наркокурьера, распространявшего наркотики и психотропы по всей Украине.

Общая стоимость изъятых у него наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

"22-летний житель Волынской области, временно проживающий во Львове, осуществлял сбыт наркотических средств и психотропных веществ путем "мастеркладов", а также пересылал их по всей территории Украины", — говорится в сообщении.

14 сентября правоохранители задержали злоумышленника во Львове. У него обнаружили коробку, в которой среди продуктов питания были спрятаны четыре зип-пакета с психотропным веществом "кетамин". Установлено, что злоумышленник планировал отправить коробку в Киев.

Во время обыска в съемной квартире злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли десятки зип-пакетов с почти 4 тысячами таблетками синего и розового цветов, внешне похожими на психотропное вещество "МДМА", пакеты с "гашишем", "кетамином", "канабисом", порошкообразного розового цвета, внешне похожего на психотропное вещество "МДМА", а также электронные весы, устройства для употребления и изготовления наркотических средств и другие вещественные доказательства.

Общая стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка, составляет более 1,5 миллиона гривен.

Все изъятое отправили на экспертизу.

Злоумышленника задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Полицейские устанавливают каналы поступления наркотических средств и психотропных веществ, а также причастных к этому лиц.

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