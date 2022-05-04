Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов производил фейковые справки для пересечения границы

Во Львове задержали мужчину, который за 10 тысяч долларов производил фейковые справки для пересечения границы

Во Львове задержан мужчина, который занимался подделкой фиктивных справок для выезда мужчин призывного возраста за границу.

Свои услуги злоумышленник оценил в 10 тыс. долларов с одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

Человек за 10 тыс. долларов обещал изготовить и предоставить фиктивные документы об обучении в вузах Польши. На основании полученных документов военнообязанные мужчины могли беспрепятственно пересечь границу через официальные пункты пропуска.

Как сообщили в полиции области, 55-летнего жителя Дрогобычского района правоохранители задержали во время получения им 10 тысяч долларов США.

Сейчас решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрание меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Читайте также: