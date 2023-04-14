Во Львове задержали мужчину, который поджег церковь Рождества Пресвятой Богородицы

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к поджогу двери церкви. 31-летнему жителю Закарпатской области грозит наказание — лишение свободы сроком до десяти лет.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

Правоохранители просмотрели видео с камер наблюдения и установили местонахождение предполагаемого виновника. Мужчину задержали на улице Чукарина.

"Преступление дерзкое и нехарактерное для Львовщины, еще и совершенное накануне Пасхи. Наши оперативники сработали быстро, в установлении места нахождения злоумышленника очень помогли камеры видеонаблюдения. Далее будут работать следователи — выяснят мотивы и все прочие обстоятельства совершения этого преступления", — отметил глава полиции Львовщины Александр Шляховский.

Напомним, сообщение о том, что в Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, расположенной на проспекте Красной Калины во Львове, горят входные двери, поступило на оперативную линию 102 в ночь на 14 апреля около 4.00. В результате возгорания были повреждены боковые входные двери в храм, пострадавших нет.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

В Запорожской области саперы спасли столетнюю церковь

Читайте также: