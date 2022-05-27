Во Львове задержали корректировщика ракетных обстрелов: из-за предателя погибли 4 человека

Во Львове задержан вражеский корректировщик огня, из-за которого в городе во время обстрела шиномонтажа погибли 4 гражданских жителя.

Местный житель через мессенджеры передавал россиянам информацию о расположении военных объектов и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

По данным прокуратуры, подозреваемым в корректировке ракетных обстрелов Львова - местный житель. Он с апреля работал на российских оккупантов. Мужчина через Telegram передавал информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры, чем фактически корректировал действия оккупантов по обстрелам города.

"Фигурант непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов, которые имели место 18 апреля, в том числе обстрела автосервиса, расположенного в городе Львове, в результате которого погибли четыре человека и четверо получили ранения", — сообщили в прокуратуре.

Жителю Львова сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Подозреваемый был задержан без возможности внесения залога. Продолжается следствие.

В СБУ во Львовской области сообщили, что задержанный с радостью сотрудничал с агрессором и сам интересовался, не нужно ли еще что-то сфотографировать.

"Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать" - такими словами предатель завершал переписку с кураторами

Предатель также собирал и передавал информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины, Нацгвардии и размещении блокпостов территориальной обороны. Такие "рекомендации" предателя давали агрессорам возможность наносить удары с большим вредом и получать необходимый визуальный анализ.

Напомним, российские оккупанты 18 апреля четырьмя ракетами обстреляли Львов. Три ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры. Одна – по шиномонтажу. Первый объект – это склады, которые не использовали. В результате ударов произошли пожары и погибли люди.

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