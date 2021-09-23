Во Львове задержали киллера, который в 2013 году расстрелял мэра курортного городка в Крыму

Во Львове задержали киллера, который в 2013 году расстрелял мэра курортного городка в Крыму

Подозреваемого задержали после того, как он вернулся в Украину.

В Львове 21 сентября задержали киллера, который в 2013 году расстрелял мэра одного из курортных городков в Крыму.

Также читайте Міліція "шерстить" Львів у пошуках вбивці мера Сімеїза

Об этом сообщили в Нацполиции Украины.

Следствие установило, что в феврале 2013 года житель Львова расстрелял главу курортного городка в Крыму и убежал. Тогда полиция нашла только сожжен автомобиль, который преступник похитил накануне, и оружие. Киллеру удалось выехать из Украины.

Однако в сентябре 2021 подозреваемый вернулся во Львовскую область. 21 сентября во Львове правоохранители задержали мужчину.

"Полицейские изъяли различное оружие и патроны различного калибра, поддельные документы, выданные на имя гражданина другой страны, и "черновые" записи. По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений", — говорится в сообщении.

Национальная полиция Украины

Напомним, в Крыму утром 26 февраля 2013 расстреляли мэра Симеиза Кирилла Костенко. В лобовое стекло автомобиля мэра было выпущено четыре пули. Он погиб на месте.

Основной версией убийства, озвученной правоохранителями, была профессиональная деятельность Костенко. Однако депутат, экс-глава МВД Крыма Геннадий Москаль предполагал, что убийство мэра связано с распределением "золотой" крымской земли или с работой строительной компании.

В Крыму расстреляли мэра Симеиза Кирилла Костенко: все подробности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку