Во Львове вытащили из-под завалов уцелевший бюст Романа Шухевича: трогательное видео

В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты разрушили исторические памятники Львова.

В понедельник, 1 января люди разбирали территорию музея Романа Шухевича, который россияне уничтожили. Из-под завалов удалось достать бюст генерал-хорунжого УПА. К счастью, бюст уцелел.

Как рассказали в музее, большинство ценных вещей было вывезено после начала полномасштабного вторжения. Однако, самым ценным памятником было само здание. Сейчас он полностью разрушен.

Во Львове вытащили из-под завалов уцелевший бюст Шухевича

В эфире телемарафона Андрей Садовой дал понять, что это не было падение обломков "шахедов". Он подчеркнул, что это была четкая цель врага. "Потому что они (россияне – ред.) любят символизм. И они, наверное, к этому готовились. Слава Богу, что не было сегодня жертв и не было раненых", – отметил мэр Львова.

Напомним, что сегодня, 1 января, в день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей Романа Шухевича во Львове.

Также Россия атаковала университет вблизи Львова, где учился Степан Бандера.

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