Во Львове выходили младенца, родившегося с весом 570 граммов

Домой девочку выписали с массой тела 2500 г и ростом 42 см.

Во Львовском областном клиническом перинатальном центре выходили младенца, родившегося на 25 неделе беременности с экстремально низкой массой тела – 570 граммов.

Об этом сообщает на странице медицинского учреждения.

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Младенец провел в Центре 110 дней. Сразу после рождения девочку госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, где она провела 50 дней. Ребенок сначала был на искусственной вентиляции легких, позже — получал респираторную поддержку через высокопоточные канюли.

"Еве проводили заместительную терапию сурфактантом, антибактериальную терапию и парентеральное питание. Также с первых дней жизни кроха получала донорское молоко из банка грудного молока. Когда состояние ребенка стабилизировали, его перевели на второй этап выхаживания. Здесь Ева пробыла еще 60 дней, в течение которых получала длительную респираторная поддержка, ингаляционная и инфузионная терапия, девочке провели коррекцию ретинопатии методом лазерной коагуляции сетчатки, также несколько курсов массажа, baby-SPA", — рассказали в центре.

Домой девочку выписали с массой тела 2500 г и ростом 42 см.

Напомним, в Хмельницкой области после 16 часов тяжелых родов умер младенец.

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