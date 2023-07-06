Во Львове выделили 100 млн грн на ликвидацию последствий ракетной атаки: как распределят деньги

В частности, из этой суммы 10 млн грн выделят заведениям-субъектам предпринимательской деятельности для возобновления после атаки.

Сессия Львовского горсовета поддержала решение комиссии ТЭБ и ЧС о выделении 100 млн грн на ликвидацию последствий ночных ракетных обстрелов города.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

Городская комиссия по ТЕБ и ЧС приняла решение предоставить 100 млн грн на ликвидацию последствий ракетного удара по Львову. В результате атаки в городе разрушены 35 домов, повреждены учебные заведения, общежития, большой офисный центр и 57 авто.

Решение комиссии о выделении 100 млн. грн. на ликвидацию последствий атаки поддержали депутаты Львовского горсовета на сессии.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко пояснил, что из этих 100 млн грн предусмотрено:

60 млн грн выделить райадминистрациям и отделам жилищно-коммунального хозяйства,

4,5 млн грн – на учебные заведения,

500 тыс. грн – на учреждения здравоохранения,

10 млн грн – на заведения-субъекты предпринимательской деятельности.

Ракетный обстрел Львова: главное

Российские оккупанты ударили по Львову ракетами "Калибр" в ночь на 6 июля. Враг выпустил по городу 10 ракет, из которых силами ПВО было уничтожено семь.

Захватчики попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате атаки повреждены более 30 домов, более 250 квартир, более 50 авто, около 10 общежитий и два заведения высшего образования.

Что касается жертв и пострадавших, то на данный момент известно о пяти погибших и 40 раненых. Это количество может возрасти, ведь спасатели продолжают разбирать завалы на месте атаки.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий назвал имена и возраст четырех погибших.

Во Львове объявлен двухдневный траур.

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