Во Львове вспыхнул металлический вагончик на автостоянке: погибли три человека

Во Львове вспыхнул металлический вагончик на автостоянке: погибли три человека

Что именно стало причиной возгорания, устанавливают спасатели.

Во Львове в металлическом вагончике, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. Погибли 3 человека.

Об этом информирует ДСНС во Львовской области.

Инцидент произошел вечером 14 октября. После ликвидации пожара в середине вагончика были обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются.

"На момент прибытия пожарных к месту вызова с вагончика выбивались языки пламени. От ГСЧС к тушению привлекались 15 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается", — отметили спасатели.

Напомним, что в Каменском в страшном пожаре в квартире погиб человек.

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