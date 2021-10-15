Во Львове вспыхнул металлический вагончик на автостоянке: погибли три человека

Что именно стало причиной возгорания, устанавливают спасатели.
Во Львове в металлическом вагончике, который расположен на открытой территории стоянки для крупногабаритных автомобилей и техники, возник пожар. Погибли 3 человека.
Об этом информирует ДСНС во Львовской области.
Инцидент произошел вечером 14 октября. После ликвидации пожара в середине вагончика были обнаружены тела трех погибших. Их личности устанавливаются.
"На момент прибытия пожарных к месту вызова с вагончика выбивались языки пламени. От ГСЧС к тушению привлекались 15 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается", — отметили спасатели.
Напомним, что в Каменском в страшном пожаре в квартире погиб человек.