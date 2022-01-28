Во Львове вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях бывшего винзавода

Во Львове вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях бывшего винзавода

Более 40 пожарных ликвидируют пожар.

Сегодня, 28 января, во Львове случился масштабный пожар в складском здании бывшего винзавода.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области, сообщение о возгорании на ул. Волынский пожарные получили в 14:05.

"Пожар возник на втором этаже двухэтажного складского здания. К месту происшествия выехали пожарные по повышенному номеру вызова. Работы по ликвидации пожара продолжаются", — говорится в сообщении.

Пожар пытаются погасить 43 чрезвычайников с помощью 10 единиц спецтехники.

Управление ГСЧС во Львовской области

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