Во Львове вспыхнул масштабный пожар в складских помещениях бывшего винзавода

Более 40 пожарных ликвидируют пожар.
Сегодня, 28 января, во Львове случился масштабный пожар в складском здании бывшего винзавода.
Как сообщила пресс-служба ГСЧС во Львовской области, сообщение о возгорании на ул. Волынский пожарные получили в 14:05.
"Пожар возник на втором этаже двухэтажного складского здания. К месту происшествия выехали пожарные по повышенному номеру вызова. Работы по ликвидации пожара продолжаются", — говорится в сообщении.
Пожар пытаются погасить 43 чрезвычайников с помощью 10 единиц спецтехники.
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