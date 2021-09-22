Во Львове все школы будут работать в обычном режиме, но есть требование к учителям

Во Львове все школы будут работать в обычном режиме, но есть требование к учителям

Львовские школы не переводят на дистанционное обучение.

Власти города Львова приняли решение, согласно которому все школы города в условиях "желтого" уровня эпидемической опасности будут работать в обычном режиме. В то же время учителя должны иметь сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели COVID-19, или же показать отрицательный ПЦР-тест.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире радио "Люкс FM", передает пресс-служба ЛГС.



"Правительство приняло решение, чтобы работали только те школы, где 80% учителей вакцинировались. Это, в принципе, невозможно, ведь Украина достаточно поздно, по сравнению с другими странами в ЕС, начала вакцинацию. Мы должны были утвердить соответствующее решение для Львова и приняли соломоновое решение: все школы во Львове будут работать, но учителя должны показывать или сертификат вакцинации, или справку, что они в течение последних полгода переболели или отрицательный ПЦР-тест ", — объяснил Садовый.

Мэр Львова выразил мнение, что дистанционное образование не дает эффекта, поэтому пока " будут использовать каждый день очного обучения, соблюдая все нормы безопасности".

"Мы не можем разбалансировать учебный процесс, тем более, что мы не знаем, что нас ждет через месяц-два. Мы всегда еще можем перейти на онлайн-обучение", — добавил он.

Напомним, накануне, 21 сентября, во Львовской облгосадминистрации сообщили, что от 23 сентября 86% образовательных учреждений Львовщины прекращают обучение. Это связано с тем, что Украина перешла к "желтой" карантинной зоне.

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