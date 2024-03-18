Во Львове врачи спасли отца десяти детей: трогательная история (фото)

Во Львове медики больницы Святого Пантелеймона спасли отца десяти детей от смертельного недуга. 53-летний Сергей Кривко. Родом он из Днепропетровска, доставлен в больницу с сепсисом и в тяжелом состоянии. У него были минимальные шансы на выздоровление.

Об этом сообщает первое медобъединение Львова.

"Последние 10 лет мужчина с семьей проживает недалеко от Львова – в Дублянах. Он – многодетный отец-воспитатель в детском доме семейного типа. С женой они всегда мечтали о большой семье. Но даты жизни смогли только одному сыну. И в 2008 году взяли под опеку первого приемного ребенка, сейчас у них таких десять.Болезнь застала Сергея неожиданно.Семь месяцев назад у него повысилась температура и слегка начал болот живот, тогда мужчина думал, что это простуда. в Больницу Святого Пантелеймона", — рассказали врачи.

После обследования врачи сообщили, что у него разорвалась толстая кишка, а в самой брюшной полости сформировалось воспалительное опухолевидное образование, повредившее толстую, тонкую кишку и мочевой пузырь. Из-за длительного воспалительного инфекционного процесса наступило омертвение части этих органов и тяжелое осложнение — сепсис. Чтобы не допустить появления септического шока, хирурги решили безотлагательно оперировать пациента.

"В ходе вмешательства мы были вынуждены удалить фрагмент толстой, тонкой кишок и фрагмент мочевого пузыря. Тогда вывели две стомы на живот – искусственные отверстия для выведения содержимого кишечника", – рассказывает Гнат Герич, заведующий отделением №1 Центра хирургии и онкохирургии.

После операции организм пациента продолжал борьбу с инфекцией. Уже через двое суток состояние пациента стабилизировалось и его перевели из реанимации в хирургическую палату, на 14-е сутки – выписали домой.

После полугода Сергей приехал к врачам, чтобы те выполнили последнее плановое вмешательство и забрали устали для возобновления функционирования пищеварительного тракта.

Сейчас многодетного отца ждет длительная реабилитация дома. Более всего мужчина мечтает вернуть свои силы, чтобы помогать жене и дальше заботиться обо всех своих десятерых детях.

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Пациент львовской больницы Сергей Кривко / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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