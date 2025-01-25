Во Львове врачи спасли 10-месячного мальчика, проглотившего кольцо (фото)

Во Львове врачи "Охматдет" провели операцию 10-месячному мальчику, который проглотил игрушечный перстень, спасши его жизнь.

Об этом сообщили в больнице.

Родители мальчика заметили, что сын стал очень беспокоен. Его беспокоило постоянное слюнотечение, появились нарушения дыхания и одышка. Малыш не мог ничего проглатывать.

"Тогда они поняли, что, вероятно, мальчик проглотил посторонний предмет. После этого родители сразу отправились в местную больницу в Новом Роздоле. Там врачи сделали малышу рентген, на котором увидели посторонний предмет. Впоследствии ребенка немедленно каретой скорой помощи отправили в Центр детской медицины "Охматдет", — говорится в сообщении.

Фото: НДСБ "Охматдит"

"Сразу после госпиталя, в два ночи, мы взяли ребенка на операционный стол и провели ригидную эзофагоскопию с удалением постороннего тела. Это был перстень. Все прошло успешно и без особенностей. Единственное, что игрушечный перстень немного повредил пищевод", — рассказал детский хирург Александр Колодий.

После всех необходимых обследований мальчика отпустили домой.

Напомним, во Львове спасатели срезали обручальное кольцо с руки 13-летнего парня. Подросток натянул кольцо и не смог его снять.

Читайте также: