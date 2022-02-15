Во Львове врач-силач зубами протянул машину скорой с 10 детьми в салоне: фото

Медик хотел обратить внимание общественности на важность вакцинации от полиомиелита.
Во Львове известный врач-силач Олег Скавыш (Тягнизуб) зубами протянул авто скорой медицинской помощи с 10 детьми внутри. Так медик призвал родителей вакцинировать своих детей от полиомиелита.
Об этом сообщили в Львовской ОГА.
Рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, благотворитель, врач-педиатр, эндокринолог Западноукраинского детского специализированного медцентра Олег Скавиш (Тягнизуб) зубами протянул карету скорой, в которой было около десятка детей.
"Я действительно очень уважаю такие меры! Они важны! Спасибо, что пришли! Вакцинируйтесь и будьте здоровы, всем добра!", — сказал Олег Скавыш.
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко добавила, чтобы уберечься от полиомиелита, необходимо вакцинировать всех детей в возрасте от 6 месяцев до 6 лет.
Напомним, за первую неделю кампании прививки против полиомиелита в Украине, по состоянию на 5 февраля 2022 года, защиту получили 9273 ребенка в возрасте от 6 мес до 6 лет (1 и 2 дозы ИПВ). Из них 4199 получили 1 дозу (5%) и 5074 получили вторую дозу (9%). Некоторые регионы приступили к иммунизации еще в январе.
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