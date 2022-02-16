Во Львове врач протянул скорую зубами, чтобы привлечь внимание к прививке против полиомиелита: видео

Во Львове врач протянул скорую зубами, чтобы привлечь внимание к прививке против полиомиелита: видео

Педиатр призывает родителей защитить своих детей от страшной болезни.

Во Львове рекордсмен книги Гиннеса, педиатр Олег Скавыш, протянул зубами скорую с 20 детьми в салоне. Силовой акцией он привлекал внимание к проблеме вакцинации против полиомиелита, говорится в выпуске ТСН.Ранок.

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Медики говорят, что вирус циркулирует, а вот прививкой родители пренебрегают и Львовщина – в тройке лидеров с самым низким уровнем вакцинации.

Олег сам занимается спортом, агитирует и других, а ныне призывает родителей защитить своих детей от страшной болезни.

"Мы пропагандируем здоровый образ жизни, а вакцинация это здоровье, все ясно и понятно", – сказал педиатр-эндокринолог Олег Скавыш.

Новости Львова: педиатр протянул зубами скорую, чтобы привлечь внимание к прививке против полиомиелита

По словам врачей, полиомиелит парализует и даже убивает, лекарства от недуга нет, единственное спасение это — вакцина, она бесплатна, европейского производства.

Передается болезнь как грипп или коронавирус — во время разговора, кашля или чихания, можно заразиться, пользуясь общими игрушками, через загрязненную воду или продукты.

"Это вирус который поражает центральную нервную систему, поэтому человек теряет возможность двигать конечностями, а хуже всего, что может остановиться сердце или могут остановиться дыхательные мышцы и тогда человек сможет дышать только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, всю жизнь быть прикованным к постели. При паратитических формах полиомиелита 10% заболевших имеют, к сожалению, возможность умереть", — сказала главный государственный санитарный врач Львовщины Наталья Иванченко.



Во Львовской области не привиты почти 20 тысяч детей. Самые уязвимые – малыши до 5 лет. По словам врачей, вирус циркулирует, в прошлом году случаи полиомиелита зафиксированы в Ровенской области. В этом году заболел ребенок из Закарпатья. Полиомиелит диагностировали, когда она находилась на лечении во Львове, поэтому есть большая опасность, что вирус может распространится регионом. Поэтому врачи еще раз просят родителей взвесить риски и прийти сделать прививку.

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