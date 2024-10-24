Во Львове врач-аллерголог помогала уклонистам получать инвалидность: что хотела за услуги (фото)

Во время обысков на рабочем месте у врача выявлено: более 2 миллионов в гривневом эквиваленте; черновые записи и другие доказательства противоправной деятельности.

Во Львове правоохранители задержали врача 1-й городской больницы им. Князя Льва на ул. Ужгородской, 1. В ее кабинете нашли наличные деньги более чем на 2 млн грн.

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области.

"Служба безопасности и прокуратура совместно со следователями Национальной полиции ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации, которая действовала на Львовщине. В результате комплексных мероприятий разоблачена заведующая отделением одного из медучреждений Львова", – говорится в сообщении СБУ.

По данным правоохранителей, врач-аллерголог торговала фиктивными справками о непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Стоимость услуг составила 3 тысячи долларов США с человека.

"За эти средства фигурантка гарантировала клиенту повлиять на должностных лиц областной МСЭК для принятия ими "нужного" решения – установление группы инвалидности. На основании таких фейковых документов беглецы имели возможность не только уклониться от призыва на военную службу, но и беспрепятственно уехать за границу", – сообщают в СБУ.

Врач задержали с поличным.

В полиции Львовской области сообщили, что во время санкционированного обыска в рабочем кабинете 71-летнего врача правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в сумме 3 тысячи долларов, полученные ею от пациента, а также значительную сумму средств в разных валютах: 1600 евро, 51,5 тысячи долларов и 47 тысяч гривен, а также документы, черновые записи и другие вещественные доказательства. Все изъято направлено на экспертное исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД во Львовской области.

Врач 1-й городской больницы Львова задержан на взятке в 3 тысячи долларов / Фото: СБУ

Решается вопрос о сообщении врачу о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других участников преступной схемы.

Накануне о задержании врача коммунальной поликлиники сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

"Львовский городской совет будет максимально содействовать в расследовании дела, ведь занимает бескомпромиссную позицию в борьбе с коррупцией. Для мэрии важно, чтобы виновные были должным образом наказаны", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили работников Голосеевского РТЦК, которые помогли уклониться от мобилизации более 1000 военнообязанных мужчин. Во время обысков у них обнаружили более 1,2 млн дол. наличными и элитный автопарк.