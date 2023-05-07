Во Львове военный из-за религии отказался выполнить приказ командира: как его наказали

Отказ от выполнения указа мужчина объяснил тем, что по религии не может брать в руки оружие.

Во Львове к 6 месяцам ареста приговорили младшего сержанта Госпогранслужбы из-за отказа выполнить приказ командира.

Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда Львова.

По данным суда, 26 февраля 2022 года солдат запаса был назначен на должность инспектора пограничной службы 2 категории — оператора отделения технических средств охраны границы отдела пограничной службы.

25 июля 2022 года он в устной и письменной форме отказался выполнить указ командира о служебной командировке в другую часть для подготовки личного состава.

На суде военный свою вину признал и объяснил, что отказался выполнить приказ из-за "религиозных убеждений", запрещающих ему брать в руки оружие.

Суд признал младшего сержанта виновным по ч.4 ст.402 УК Украины и приговорил к 6 месяцам ареста. Этот приговор можно будет обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, в Николаевской области будут судить двух мужчин, получивших повестки, однако уклонились от военной службы. За это им грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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