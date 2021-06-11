Во Львове водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими и убежал, а его пассажир танцевал на разбитом авто

В ДТП пострадали два человека с авто, в которое врезался виновник.
Спровоцировал аварию и убежал. Во Львове ночью водитель легковушки выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Два человека получили травмы.
Как говорится в выпуске ТСН.12:00, удар смял обе машины. Машина виновника аварии перевернулась на крышу. Свидетели видели, как водитель вылез из салона и скрылся.
Еще один человек, который сидел рядом на пассажирском сиденье, взобрался на перевернутую машину и начал танцевать. Он был нетрезв. В другом авто тяжелые травмы получил 48-летний водитель, он сейчас в больнице. Пассажир тоже травмирован, но угрозы его жизни нету.
Сейчас полиция разыскивает сбежавшего виновника аварии, который оставил свой автомобиль на месте ДТП.
Напомним, во Львове 23-летний водитель под наркотиками влетел в столб и перевернулся на крышу.