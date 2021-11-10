Во Львове водитель совершил три ДТП за 20 минут: кто его остановил и как наказали

На нарушителя составили 7 протоколов.
Во Львове нетрезвый водитель совершил три ДТП за 20 минут и пытался скрыться. Его задержали другие водители, а прибывшие на место происшествия патрульные составили семь протоколов.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.
На улице Бережанской водитель автомобиля ZAZ Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Octavia и поехал дальше.
Следующие две аварии он совершил на проспекте Красной Калины: ударил автомобиль Volkswagen Polo и сдавая обратно, чтобы уехать с места происшествия, ударил автомобиль Mitsubishi Lancer. Ему снова удалось убежать.
Другой водитель, увидевший это, догнал беглеца и перекрыл ему дорогу своим автомобилем. Водитель, совершивший три аварии, был нетрезвым. Проверка на устройстве Drager показала результат 2,44 промилле.
На нарушителя составили 7 протоколов.
Напомним, во Львове из-за пьяной езды у предпринимателя конфисковали Lexus, запретили управлять автомобилем в течение 10 лет и оштрафовали на 51 тыс. грн.
Читайте также:
- Водитель, сбивший насмерть девушку в Одессе, сбежал и скрывался у знакомых
- Улетел на несколько метров: во Львове водитель на скорости сбил насмерть мужчину на "зебре" (видео)
- "Уроки, написанные кровью": Венедиктова возмущена ситуацией, которая сложилась на автодорогах Украины
[media type="video" id="387484105"