Во Львове водитель совершил три ДТП за 20 минут: кто его остановил и как наказали

Во Львове водитель совершил три ДТП за 20 минут: кто его остановил и как наказали

На нарушителя составили 7 протоколов.

Во Львове нетрезвый водитель совершил три ДТП за 20 минут и пытался скрыться. Его задержали другие водители, а прибывшие на место происшествия патрульные составили семь протоколов.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

На улице Бережанской водитель автомобиля ZAZ Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Octavia и поехал дальше.

Следующие две аварии он совершил на проспекте Красной Калины: ударил автомобиль Volkswagen Polo и сдавая обратно, чтобы уехать с места происшествия, ударил автомобиль Mitsubishi Lancer. Ему снова удалось убежать.

Другой водитель, увидевший это, догнал беглеца и перекрыл ему дорогу своим автомобилем. Водитель, совершивший три аварии, был нетрезвым. Проверка на устройстве Drager показала результат 2,44 промилле.

На нарушителя составили 7 протоколов.

Напомним, во Львове из-за пьяной езды у предпринимателя конфисковали Lexus, запретили управлять автомобилем в течение 10 лет и оштрафовали на 51 тыс. грн.

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