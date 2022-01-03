Во Львове водитель сбила пешехода: мужчина скончался на месте ДТП

В полиции расследуют причины ДТП.
В г. Рава-Русская, возле Львова, в воскресенье, 2 января, водитель автомобиля Volkswagen Passat насмерть сбила мужчину.
Об этом сообщили в департаменте по гражданской защите Львовской ОГА.
ДТП произошло в 18:20, 36-летняя водитель на улице 1 Листопада сбила местного жителя 1956 года рождения. Мужчина от полученных травм скончался на месте аварии.
В полиции расследуют причины ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.
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