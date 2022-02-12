Во Львове водитель на скорости въехал в полицейское авто – травмировался коп

Во Львове водитель на скорости въехал в полицейское авто – травмировался коп

У водителя были признаки опьянения, но он отказался от прохождения проверки на алкоголь.

В центре Львова на рассвете водитель иномарки на скорости въехал в машину патрульных.

Об этом 12 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

В аварии пострадал 38-летний коп – командир батальона. Он был на заднем сиденье и травмировал голову и позвоночник. Патрульного госпитализировали.

Аварию спровоцировал 44-летний львовянин. У него были признаки опьянения, говорят в полиции, но от прохождения проверки на алкоголь отказался.

Новости Львова: авто на скорости въехало в машину патрульных, пострадал 38-летний коп

Читайте также: