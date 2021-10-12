Во Львове водитель микроавтобуса сбил насмерть пешехода: фото

Мужчина скончался в больнице.
В понедельник, 11 октября, около 21:10 на проспекте Красной Калины водитель сбил насмерть пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.
"Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 41-летний львовянин, совершил наезд на пожилого пешехода, который, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице от полученных травм", — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, на Прикарпатье патруль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. От удара ребенка отбросило на несколько метров.