Во Львове водитель микроавтобуса сбил насмерть пешехода: фото

Мужчина скончался в больнице.

В понедельник, 11 октября, около 21:10 на проспекте Красной Калины водитель сбил насмерть пешехода. От полученных травм пострадавший скончался.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовщины.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 41-летний львовянин, совершил наезд на пожилого пешехода, который, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице от полученных травм", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личность погибшего мужчины.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, на Прикарпатье патруль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе. От удара ребенка отбросило на несколько метров.

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