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Во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги – как его наказали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1532
Время на прочтение
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Во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги – как его наказали

Львов / Фото: pixabay.com

Во Львове водитель автобуса отказался везти потерявшего концовку украинского защитника.

На днях в центре Львова водитель автобуса №29 отказался везти потерявшего концовку украинского защитника и закрыл дверь перед военным. В коммунальном автотранспортном предприятии №1, обслуживающем маршрут, заявили, что водителю объявили выговор.

Об этом пишет УНИАН.

Такими действиями водитель нарушил трудовую дисциплину и должностную инструкцию.

"У водителя взяли объяснение по этой ситуации, а затем, объявили административное наказание в виде выговора и снятия премии за этот месяц. Если водитель повторит это нарушение — его уволят", — ответили в предприятии по запросу журналистов.

Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина.

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Дата публикации
Просмотры
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