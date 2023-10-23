Во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги – как его наказали

На днях в центре Львова водитель автобуса №29 отказался везти потерявшего концовку украинского защитника и закрыл дверь перед военным. В коммунальном автотранспортном предприятии №1, обслуживающем маршрут, заявили, что водителю объявили выговор.

Об этом пишет УНИАН.

Такими действиями водитель нарушил трудовую дисциплину и должностную инструкцию.

"У водителя взяли объяснение по этой ситуации, а затем, объявили административное наказание в виде выговора и снятия премии за этот месяц. Если водитель повторит это нарушение — его уволят", — ответили в предприятии по запросу журналистов.

Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина.

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