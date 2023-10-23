Во Львове водитель автобуса закрыл дверь перед военным без ноги – как его наказали

Во Львове водитель автобуса отказался везти потерявшего концовку украинского защитника.
На днях в центре Львова водитель автобуса №29 отказался везти потерявшего концовку украинского защитника и закрыл дверь перед военным. В коммунальном автотранспортном предприятии №1, обслуживающем маршрут, заявили, что водителю объявили выговор.
Об этом пишет УНИАН.
Такими действиями водитель нарушил трудовую дисциплину и должностную инструкцию.
"У водителя взяли объяснение по этой ситуации, а затем, объявили административное наказание в виде выговора и снятия премии за этот месяц. Если водитель повторит это нарушение — его уволят", — ответили в предприятии по запросу журналистов.
Напомним, в Ровно наказали водителя маршрутки за оскорбление матери погибшего воина.
Читайте также: