Во Львове во время ремонта в школе обнаружили ртуть

Металл нашли под полом.
Во Львове во время ремонта одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили Руть.
Об этом сообщила пресс-служба департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.
Отмечается, что шарики ртути обнаружили под полом в четверг, 26 августа, когда рабочие меняли покрытие. Было найдено 40 граммов металла.
Как рассказал ZAXID.NET директор школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" Александр Козловский, ртуть нашли во время демонтажа пола в коридоре. На место сразу вызвали соответствующие службы, которые собрали ртуть и провели демеркуризацию.
По словам директора заведения, неизвестно, как ртуть оказалась под полом в школе и сколько времени могла там пробыть.
Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области на частном дворе мужчина обнаружил неизвестную вещество похожее на ртуть. Ее утилизацией будут заниматься специалисты. Ртуть он обнаружил во время хозяйственных работ.