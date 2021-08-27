Во Львове во время ремонта в школе обнаружили ртуть

Во Львове во время ремонта в школе обнаружили ртуть

Металл нашли под полом.

Во Львове во время ремонта одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили Руть.

Об этом сообщила пресс-служба департаменте по вопросам гражданской защиты населения ЛОГА.

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Отмечается, что шарики ртути обнаружили под полом в четверг, 26 августа, когда рабочие меняли покрытие. Было найдено 40 граммов металла.

Как рассказал ZAXID.NET директор школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" Александр Козловский, ртуть нашли во время демонтажа пола в коридоре. На место сразу вызвали соответствующие службы, которые собрали ртуть и провели демеркуризацию.

По словам директора заведения, неизвестно, как ртуть оказалась под полом в школе и сколько времени могла там пробыть.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области на частном дворе мужчина обнаружил неизвестную вещество похожее на ртуть. Ее утилизацией будут заниматься специалисты. Ртуть он обнаружил во время хозяйственных работ.

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