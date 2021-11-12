Во Львове во время приготовления пищи заживо сгорел мужчина: фото

Человек выбежал в подъезд и умер.
Во Львове на улице Широкой 12 ноября во время приготовления пищи заживо сгорел 87-летний мужчина.
Об этом сообщает zaxid.net со ссылкой на Нацполицию Львовской области.
Инцидент произошел в 15.00. По данным правоохранителей, мужчина готовил на плите еду и на нем загорелась одежда. Пострадавший, вероятно, не мог самостоятельно погасить огонь, а потому вышел в подъезд, где и умер.
Покойный жил сам, когда на место происшествия прибыли пожарные и полицейские он был уже мертв. Полиция расследует происшествия трагедии.
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