Во Львове во время пожара в квартире погибли два молодых человека

Во Львове во время пожара в квартире погибли два молодых человека

Погибшим – 27 и 28 лет.

В четверг, 16 декабря, около 05:30 утра во Львове в результате пожара погибли два человека в возрасте 27 и 28 лет. Возгорание произошло в квартире на 3 этаже 16-этажного дома на ул. Кульпарковская, 64 А.

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Об этом сообщил департамент по вовпросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"В результате пожара погибли 2 человека 1993 и 1994 года рождения. Пожар повредил вещи домашнего обихода на площади 3 м2", — говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано до прибытия чрезвычайников. Почему возник пожар — пока неизвестно, правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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