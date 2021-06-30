Во Львове во время полумарафона в еще одного мужчины остановилось сердце: его реанимировали

Во Львове во время полумарафона в еще одного мужчины остановилось сердце: его реанимировали

Мужчину госпитализировали в областной кардиоцентр.

Во Львове во время полумарафона, который проходил 27 июня, в еще одного участника остановилось сердце. Однако медикам удалось его реанимировать.

Об этом сообщает Tvoemisto.tv со ссылкой на пресс-службу Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

По словам медиков, во время забега в 53-летнего участника марафона остановилось сердце. Медикам удалось его реанимировать. Его госпитализировали в Львовский областной кардиоцентр.

Напомним, во Львове на полумарафоне 27 июня умер 23-летний парень. Медики час проводили реанимационные мероприятия, однако спасти бегуна не удалось. Как стало известно, 23-летний Никита, который умер во время львовского полумарафон бег с высоким пульсом и мог принимать энергетические напитки, что и вероятно стало причиной его смерти.

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