Во Львове во время массажа 35-летняя женщина впала в кому и находится в тяжелом состоянии: что произошло

В косметологическом центре происшествие пока не комментируют.

Во Львове во время массажа в одном из частных медико-косметологических центров 35-летняя женщина впала в кому и находится в тяжелом состоянии. У нее диагностировали травму шейного отдела позвоночника.

Об этом сообщает zaxid.net.

Инцидент произошел в одном из медико-косметологических центров на улице Пасечной во Львове. Во время массажа женщина потеряла сознание. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии – она была в коме.

В Первом медицинском объединении Львова сообщили, что пациентку госпитализировали в отдел анестезиологии и интенсивной терапии в тяжелом состоянии с травмой шейного отдела позвоночника. За жизнь жительницы Львова борются медики, пока ее состояние удалось стабилизировать. Из-за инцидента врачи обратились в полицию.

"Нейрохирурги зафиксировали шею, состояние женщины улучшается, наблюдается положительная динамика", – сообщили медики.

В косметологическом центре, где произошла трагедия, событие не комментируют.

Напомним, в Ивано-Франковске массажистка во время работы случайно подожгла клиентку. От полученных травм она скончалась.

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