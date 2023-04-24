Во Львове во время богослужения в храме умерла женщина: подробности

Женщине стало плохо, и она умерла в церкви.

Во Львове в храме Владимира и Ольги по улице Симоненко, 5а, умерла женщина. Произошло это во время службы.

Об этом сообщает lviv.media.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 апреля, в 10.00 во время богослужения. Известно, что в церкви женщине внезапно стало плохо и она потеряла сознание.

Прихожане вызвали медиков и пытались реанимировать женщину, однако она умерла.

В полиции Львовской области смерть женщины в храме подтвердили. Там отметили, что прихожанка скончалась естественной смертью.

Напомним, в городе Трускавец Львовской области задержан 23-летний житель Сумщины, подозреваемый в убийстве 14-летнего брата. Нападающий на Сумщине жестоко убил подростка и скрылся.

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