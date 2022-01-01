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Во Львове владелец квартиры во время празднования Нового года убил арендатора: подробности

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Во Львове владелец квартиры во время празднования Нового года убил арендатора: подробности

ГУ Национальной Львовской полиции

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Во Львове на улице Лемика в ночь на 1 января владелец квартиры во время празднования Нового года убил арендатора.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

По данным полиции, 50-летний уроженец Черкасской области арендовал квартиру у 39-летнего жителя Львова. Во время празднования Нового года в 2:00 между мужчинами произошел конфликт. Тогда владелец квартиры зарезал арендатора. Подозреваемый сразу вызвал медиков, однако потерпевший уже был мертвым.

Правоохранители задержали жителя Львова. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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