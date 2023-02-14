Во Львове в жилом доме обнаружили почти три килограмма разлитой ртути

К спасателям поступило сообщение от жильца дома.
В центре Львова, в одном из жилых домов, спасатели собрали 2800 граммов ртути, которая была разлита на эвакуационной лестничной площадке.
Об этом сообщило ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
"13 февраля в 16:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что во Львове на ул. Старицкого, 6 на четвертом этаже четырехэтажного жилого дома владелец квартиры во время уборки лестничной эвакуационной клетки обнаружил разлитую ртуть", — говорится в сообщении.
На место вызова выехало отделение радиационно-химической и биологической защиты аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
Спасатели провели сбор ртути механическим способом и демеркуризационные работы.
Собранная ртуть передана в управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения на хранение и последующую утилизацию.
Напомним, во Львове и области из-за атак россиян разрушены практически все электроподстанции.
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