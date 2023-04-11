Во Львове в университете погиб 18-летний студент: подробности трагедии и фото

Во Львове во вторник, 11 апреля, из окна университета Львовская политехника выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.

Об этом пишет zaxid.net.

Трагедия произошла в корпусе №5 Львовской политехники на улице Степана Бандеры. Там из окна на 9 этаже выпал 18-летний студент. Парень погиб на месте трагедии.

В полиции информацию о несчастном случае подтвердили. Там добавили, что на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

Фото: из соцсетей

Во Львовской политехнике также подтвердили данные о произошедшем.

"Да, выпал человек из окна. Мне об этом сообщили где-то в 14:20. Мы сразу вызвали скорую, сейчас на месте есть медики и полиция", — рассказала представитель университета Наталья Павлишин.

По неофициальным данным, погибший учился на первом курсе политехники. Родом парень якобы из Закарпатской области.

Напомним, на автодороге Львов-Шегини 6 апреля водитель авто сбил 23-летнюю женщину с ее 4-летним сыном. Ребенок умер, а мама попала в реанимацию.

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