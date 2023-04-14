Во Львове в Страстную пятницу подожгли церковь Рождества Пресвятой Богородицы

14 апреля неизвестные подожгли дверь в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сыхове. Пожар был потушен. На месте работают правоохранители.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Инцидент произошел в 4:20 утра. Пламя потушили за 10 минут.

По адресу Иоанна Павла II в кирпичной церкви возникло возгорание. В результате пожара уничтожена дверь с одной стороны на площади 4 метра квадратных, а также с внешней стороны на площади 1 метр квадратный.

По данным Львовского городского совета, на месте поджога обнаружили связанную одежду, которая, скорее всего, стала причиной возгорания.

"В Страстную пятницу получаем новости о поджоге церкви Рождества Пресвятой Богородицы УГКЦ на Сыхове. Храм, возле которого Папа Римский Иоанн Павел II во время визита во Львов в 2001 году общался с нашей молодежью. Это мог совершить только злейший враг нашего народа. Всех виновных обязательно найдут. Они должны быть привлечены к ответственности. Спасибо спасателям, которые сработали оперативно, и не допустили трагических последствий для святыни", — отметил Максим Козицкий.

Напомним, в Закарпатье сгорела построенная в 19 веке деревянная церковь.

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