Во Львове в СИЗО отпраздновали двойную свадьбу: один из женихов пожизненно заключенный (фото)

Во Львове в СИЗО отпраздновали двойную свадьбу: один из женихов пожизненно заключенный (фото)

Мужчина, который приговорен к пожизненному сроку, после свадьбы имеет право на трехдневное свидание с женой.

Во Львове в СИЗО, на улице Городоцкой, отпраздновали двойную свадьбу. Один из невест пожизненно заключенный, другой еще ожидает приговор.

Об этом сообщает zaxid.net.

Первый жених — это 49-летний мужчина, он отбывает пожизненный срок за убийство и отсидел уже 20 лет. Мужчина в СИЗО женился на 42-летней жительницей Львова Виктории. Другой жених — 31-летний Андрей из г. Самбор Львовской области. Мужчина еще ждет приговора в СИЗО. Его женой стала 23-летняя Мария из Львова.

Обе свадьбы отметили 22 сентября во СИЗО. Также молодожены там и обвенчались. Мужчина, который приговорен к пожизненному сроку, после свадьбы имеет право на трехдневное свидание с женой.

Напомним, в Харькове две девушки сыграли свадьбу.

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