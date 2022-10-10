Во Львове в результате взрыва временно приостановлена работа городских ТЭЦ, не работает треть светофоров — Садовый

Утром во Львове зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры.

Во Львове в результате вражеской атаки россиян зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры. Соответствующие службы выехали на место.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

По словам мэра, из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Поэтому горячая вода пока не подается.

"Запустили резервные электрогенераторы на нескольких насосных станциях, чтобы восстановить водоснабжение в город. Часть города без электроэнергии. Не работает треть светофоров. После завершения тревоги на сложных перекрестках будут работать регуляторы. Будем оперативно сообщать о дальнейших обновлениях", — рассказал он.

Также Садовый призвал горожан оставаться в укрытиях до завершения тревоги!

Напомним, утром, 10 октября, во Львове и области прогремели несколько взрывов.

В городе, по словам людей, раздалось несколько взрывов. В Сети пишут, что якобы после одного из низ исчез свет в некоторых районах, есть проблемы с Интернетом.

Читайте также: