Во Львове в результате ракетных ударов повредили объекты инфраструктуры — Садовый

Во Львове в результате ракетных ударов повредили объекты инфраструктуры — Садовый

Продолжается тушение пожаров.

В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Продолжается тушение пожаров.

На местах работают соответствующие службы.

"В настоящее время тушат пожар", — заявил мэр города Андрей Садовый.

Напомним, около 19:00 во Львове снова прогремели взрывы. Город получил ракетный удар. Пока известно о пяти пострадавших.

В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.