Во Львове в результате ракетных ударов повредили объекты инфраструктуры — Садовый

Продолжается тушение пожаров.
В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.
Продолжается тушение пожаров.
На местах работают соответствующие службы.
"В настоящее время тушат пожар", — заявил мэр города Андрей Садовый.
Напомним, около 19:00 во Львове снова прогремели взрывы. Город получил ракетный удар. Пока известно о пяти пострадавших.
В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилищная инфраструктура не пострадала.
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